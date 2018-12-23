НБУ не видит рисков для банков в связи с новыми санкциями РФ

Национальный банк Украины не видит рисков в работе банковской системы страны в связи с введенными Россией санкциями.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в ответе на информационный запрос.

“С 25 декабря Россия ввела санкции в отношении одного украинского банка – АО “Укрэксимбанк”. Национальный банк считает, что введенные санкции не окажут влияния на его текущую деятельность. Соответственно, Национальный банк Украины не видит рисков для работы банковского сектора, который является достаточно капитализированным и ликвидным”, – отметили в пресс-службе ведомства.

При этом в учреждении напомнили, что осуществление банковского регулирования и надзора на индивидуальной и консолидированной основе является одной из функций Национального банка Украины.

Справка finance.ua