НБУ не видит рисков для банков в связи с новыми санкциями РФ

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Национальный банк Украины не видит рисков в работе банковской системы страны в связи с введенными Россией санкциями.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в ответе на информационный запрос.
“С 25 декабря Россия ввела санкции в отношении одного украинского банка – АО “Укрэксимбанк”. Национальный банк считает, что введенные санкции не окажут влияния на его текущую деятельность. Соответственно, Национальный банк Украины не видит рисков для работы банковского сектора, который является достаточно капитализированным и ликвидным”, – отметили в пресс-службе ведомства.
При этом в учреждении напомнили, что осуществление банковского регулирования и надзора на индивидуальной и консолидированной основе является одной из функций Национального банка Украины.
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