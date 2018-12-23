РусАл Дерипаски назначил нового председателя правления, чтобы выйти из-под санкций США

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Российская компания “Русал” в пятницу объявила о назначении Жана-Пьера Тома новым главой совета директоров – это очередной шаг алюминиевого гиганта в направлении снятия американских санкций.
Об этом сообщает Reuters.
Отставка предыдущего председателя совета директоров Маттиаса Варнига на этой неделе стала частью соглашения “Русала” и En+ с американским Минфином в рамках ожидаемого снятия санкций.
В компании сообщили, что Жан-Пьер Тома был назначен председателем совета директоров с 1 января 2019 года.
61-летний Тома был независимым неисполнительным директором в совете директоров “Русала” с июня. В течение 15 лет он также был управляющим партнером в инвестбанка Lazard, оставив пост в 2013 году.
Тома также занимает должность неисполнительного независимого директора в совете директоров французского производителя металлов Recylex с 2009 года.
Министерство финансов США объявило на прошлой неделе, что снимет санкции с “Русала”, его материнской компании En+ и энергетической компании EuroSibEnergo, если они реструктурируются, чтобы уменьшить контрольные пакеты бизнесмена Олега Дерипаски, который находится в списке санкций Вашингтона. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров “Русала”.
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