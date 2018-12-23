Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 53 0

РусАл Дерипаски назначил нового председателя правления, чтобы выйти из-под санкций США

РусАл Дерипаски назначил нового председателя правления, чтобы выйти из-под санкций США

Российская компания “Русал” в пятницу объявила о назначении Жана-Пьера Тома новым главой совета директоров – это очередной шаг алюминиевого гиганта в направлении снятия американских санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Отставка предыдущего председателя совета директоров Маттиаса Варнига на этой неделе стала частью соглашения “Русала” и En+ с американским Минфином в рамках ожидаемого снятия санкций.

В компании сообщили, что Жан-Пьер Тома был назначен председателем совета директоров с 1 января 2019 года.

61-летний Тома был независимым неисполнительным директором в совете директоров “Русала” с июня. В течение 15 лет он также был управляющим партнером в инвестбанка Lazard, оставив пост в 2013 году.

Тома также занимает должность неисполнительного независимого директора в совете директоров французского производителя металлов Recylex с 2009 года.

Министерство финансов США объявило на прошлой неделе, что снимет санкции с “Русала”, его материнской компании En+ и энергетической компании EuroSibEnergo, если они реструктурируются, чтобы уменьшить контрольные пакеты бизнесмена Олега Дерипаски, который находится в списке санкций Вашингтона. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров “Русала”.

По материалам reuters.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина