На интернет и компьютеры в украинских школах потратят 1,5 млрд грн. 500 млн из этих денег потратят на интернет.

Об этом сообщил глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко на своей страничке в Facebook.

Читайте также: Бюджет образования-2019 в абсолютных цифрах вырастет из-за роста зарплат – Гриневич

Финансирование будет проходить по линии Министерства образования, деньги выделят в начале следующего года.

Напомним, департамент образования КГГА намеревался под видом электронных учебников закупить для киевских школьников нетбуки. Этот вид компьютерной техники уже давно не выпускают, и тем не менее в департаменте за эти устаревшие гаджеты готовы были выложить свыше 10 млн гривен.