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На интернет и компьютеры в украинских школах потратят 1,5 млрд грн. 500 млн из этих денег потратят на интернет.
Об этом сообщил глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко на своей страничке в Facebook.
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Финансирование будет проходить по линии Министерства образования, деньги выделят в начале следующего года.
Напомним, департамент образования КГГА намеревался под видом электронных учебников закупить для киевских школьников нетбуки. Этот вид компьютерной техники уже давно не выпускают, и тем не менее в департаменте за эти устаревшие гаджеты готовы были выложить свыше 10 млн гривен.
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