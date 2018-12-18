В Киеве будут судить аферистов, укравших через псевдообменники 20 млн гривен

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В Киеве будут судить валютных мошенников, которые стреляли в полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, пишет Сегодня.
Отмечается, что завершено досудебное следствие в отношении злоумышленников, которые под видом обмена валюты в ложном обменном пункте воровали деньги клиентов. Потерпевшими признаны 19 человек, ущерб составил более 20 млн гривен.
Злоумышленники арендовали помещения с запасными выходами, делали там косметический ремонт и создавали фиктивные обменники. После этого в интернете размещались объявления об обмене валют по выгодному курсу. У прибывших посетителей “кассиры” забирали деньги и исчезали через запасной выход.
Во время очередного преступления в мае 2018 года был задержан организатор схемы и один из его сообщников. Тогда, получив от клиентов 10 тысяч долларов, злоумышленники пытались убежать через окно, однако были вовремя разоблачены потерпевшими. В ходе побега один преступник начал стрелять в правоохранителей, однако мошенников задержали по “горячим следам”.
В преступную деятельность организатор вовлекал и других лиц, в том числе несовершеннолетних. Так, установлена причастность к правонарушениям еще трех человек.
Организатору преступления сообщено о подозрении в совершении 18 эпизодов мошенничества. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. Ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 УК Украины. Его сообщнику по факту последнего нападения – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 и ст. 348 УК Украины. Оба фигуранта сейчас находятся под стражей.
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