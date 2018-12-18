В МЭРТ ожидают интересные бизнес-модели: отбор проектов стартует с Нового года

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С 1 января 2019 года начнется конкурсный отбор проектов на получение государственных грантов с общим бюджетом 100 млн грн, который продлится до 30 сентября 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
“Прием заявок на конкурс проектов с общим бюджетом 100 млн гривен начнется с 1 января и продлится до 30 сентября 2019 года”, – говорится в сообщении.
По словам первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, это первый этап конкурсного отбора, когда изобретатель – физическое или юридическое лицо может подать свою заявку на участие в конкурсе и побороться за один из государственных грантов в размере до 500 тысяч гривен каждый.
“Мы ожидаем заявок на изобретения, ноу-хау, другие результаты интеллектуальной и творческой деятельности, которые затем лягут в основу бизнес-модели для воплощения на практике”, – сказал Кубив.
Чиновник подчеркнул, что средства государственной поддержки изобретательства предусматривают закупку услуг для отобранных проектов в прозрачный и публичный способ с применением платформы “ProZorro” согласно Закону Украины «О публичных закупках».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рева: безработицы в больших городах нетВчера, 17:00 - 1102 9
Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменится3 ч. назад - 1106 7
Доходы госбюджета в этом году выросли на 16% - Минфин7 ч. назад - 162 6
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейВчера, 15:10 - 333 6
Минимальная зарплата в 10 долларов: кризис в Венесуэле углубляетсяВчера, 16:45 - 1258 6
Будет ли "новогодний" скачок курса - прогноз от Данилишина8 ч. назад - 2837
Конверты не помеха: люди перевыполняют план по уплате налоговВчера, 19:00 - 1662 2
Это будет "ядерный вариант": Волкер объяснил, почему сейчас нельзя отключать Россию от SWIFTВчера, 21:30 - 1575
Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменится3 ч. назад - 1106 7
Рева: безработицы в больших городах нетВчера, 17:00 - 1102 9
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета5 ч. назад - 135
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейВчера, 15:10 - 333 6
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства18.12.2018, 12:10 - 1965 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1343
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1926