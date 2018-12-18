В МЭРТ ожидают интересные бизнес-модели: отбор проектов стартует с Нового года

С 1 января 2019 года начнется конкурсный отбор проектов на получение государственных грантов с общим бюджетом 100 млн грн, который продлится до 30 сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

“Прием заявок на конкурс проектов с общим бюджетом 100 млн гривен начнется с 1 января и продлится до 30 сентября 2019 года”, – говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, это первый этап конкурсного отбора, когда изобретатель – физическое или юридическое лицо может подать свою заявку на участие в конкурсе и побороться за один из государственных грантов в размере до 500 тысяч гривен каждый.

“Мы ожидаем заявок на изобретения, ноу-хау, другие результаты интеллектуальной и творческой деятельности, которые затем лягут в основу бизнес-модели для воплощения на практике”, – сказал Кубив.

Чиновник подчеркнул, что средства государственной поддержки изобретательства предусматривают закупку услуг для отобранных проектов в прозрачный и публичный способ с применением платформы “ProZorro” согласно Закону Украины «О публичных закупках».