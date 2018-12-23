В Apple рассказали, сколько раз Украина запрашивала данные пользователей

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Американский гигант электронных технологий Apple представил “отчет о прозрачности” за первую половину 2018 года. Там указано, сколько раз Правительство Украины обращалось к компании за персональными данными своих граждан.
Об этом говорится на официальной странице компании.
Всего правительства обратились к Apple 32342 раза – это на 9 % больше, чем за предыдущий период. Доступ требовался к 163823 устройствам.
Чаще всего к компании обращалась Германия – 13 704 запроса к 26160 устройствам (42 % всех случаев). Чаще всего поводом была кража чужих данных.
На втором месте США – 4570 запросов к 14911 устройствам. В более половины случаев речь шла об основной информации пользователя или контенте. 918 случаев были связаны с финансовым мошенничеством.
Украинское Правительство запрашивало доступ к 2 устройствам и к 2 аккаунтам – непонятно были ли они связаны. Украина получила доступ к одному устройству, в доступе к аккаунтам было отказано.
Россия запрашивала доступ к 2909 девайсам, 3 аккаунтам и 5 раз просила предоставить финансовую информацию. Получила доступ к 536 устройствам, одной учетной записи и в трех случаях – к финансовым данным.
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