День финансов, 20 декабря: "удобные" страны для бизнеса, карты с кэшбэком, лучшие IT-работодатели Украины

20 декабря, четверг. Forbes провел исследование, где лучшее место для ведения бизнеса. DOU – где лучшие IT-работодатели, а finance.ua – какие карты с кэшбэком выгоднее.

Цифры Меморандума. МВФ обнародовал текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы stand by для Украины. Ключевые пункты меморандума: монетарная политика; независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса; инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году – 5% +/- 1%. Выполнение положений позволит привлечь $3,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ.

Лучшие IT-работодатели Украины. Портал DOU выпустил ежегодный рейтинг IT-работодателей Украины. В опросе приняли участие 14 602 человека, которые оценивали 993 компании. Например, в компании с более 1500 специалистов лучшей стала Infopulse.

Карты с кэшбэком. Кэшбэк выгоден всем. Например, автомобилистам он сможет вернуть % от затрат на топливо и запчасти. Любителям ходить по супермаркетам – % от потраченного. Кэшбэк можно получить даже при оплате коммунальных услуг. Чтобы эффект для вас был максимальным, важно знать особенности карты. Finance.ua разобрался в банковских условиях многих карт с кэшбэком.

Ждем фото- и видеофиксацию нарушений ПДД. Фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине следующего года. В настоящее время полицейские используют ручной прибор фиксации скорости truCam, и других приборов пока нет. Но за два месяца работы дорожной полиции уже вынесено 18 тысяч постановлений о правонарушениях и взыскано 4 млн грн штрафов.

“Удобные” страны для бизнеса. Forbes опубликовал список стран по критерию их благоприятности для инвестиций. Украина в этом рейтинге заняла 77-е место. В составлении рейтинга журнал ориентировался на показатели уровня коррупции, личной и финансовой свободы, уровня налогов, развития инноваций и технологий, гарантирования прав собственности, уровня бюрократии и уровня защиты инвесторов. В пятерку лидеров вошли Великобритания, Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия.

“Киевстар” запустил Mobile ID. Mobile ID позволяет осуществлять электронную идентификацию личности для получения е-услуг при помощи мобильного номера. Услуга доступна для подключения в Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Харькове, Херсоне, Виннице, Хмельницком Львове, Житомире и Черкассах. Чтобы подключиться к Mobile ID, необходимо обратиться в точку подключения с оригиналами паспорта и ИНН и бесплатно заменить SIM-карту на новую с поддержкой Mobile ID.