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В 2019 году Украина и Великобритания начнут переговоры о зоне свободной торговли

В 2019 году Украина и Великобритания начнут переговоры о зоне свободной торговли

Украина и Великобритания начнут в 2019 году переговоры о политическом сотрудничестве и зоне свободной торговли.

Об этом у себя в Twitter сообщил глава Минэкономразвития Степан Кубив.

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“В 2019 мы начнем переговоры о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии”, – написал он.

По материалам НВ
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