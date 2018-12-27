В 2019 году Украина и Великобритания начнут переговоры о зоне свободной торговли

Украина и Великобритания начнут в 2019 году переговоры о политическом сотрудничестве и зоне свободной торговли.

Об этом у себя в Twitter сообщил глава Минэкономразвития Степан Кубив.

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“В 2019 мы начнем переговоры о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии”, – написал он.