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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (28,032 млн и 34,262 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 30). Максимальный курс продажи доллара 31,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,77-27,78 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму более 62 294 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,7500 – 3 000
27,7500 – 10 000
27,7500 – 30 000
27,7600 – 20 000
27,7600 – 25 000
27,7600 – 20 000
27,7600 – 20 000
27,7600 – 3 700
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8487 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7118 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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