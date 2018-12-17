По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (28,032 млн и 34,262 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 30). Максимальный курс продажи доллара 31,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,77-27,78 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму более 62 294 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,9000 – 1 00027,8000 – 5 00027,7700 – 10 00027,7700 – 19 99027,7500 – 5 00027,7500 – 10 00027,7500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,7500 – 3 000

27,7500 – 10 000

27,7500 – 30 000

27,7600 – 20 000

27,7600 – 25 000

27,7600 – 20 000

27,7600 – 20 000

27,7600 – 3 700





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8487 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7118 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.