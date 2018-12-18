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В Нацполиции в 2019 году появится новое мобильное подразделение

В Нацполиции в 2019 году появится новое мобильное подразделение

Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил о планах по созданию отдельного авиационного подразделения в структуре Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

“В 2019 году будет создано отдельное авиационное подразделение полиции. Оно обеспечит поддержку публичной безопасности, доступ к труднопроходимым местам, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий. Кроме того, подразделение будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации”, – сказал Сергей Князев.

Данное подразделение будет иметь возможность получить информацию о происшествии с пострадавшими в регионах, куда невозможно попасть наземным транспортом, и добраться до места происшествия. С этой целью будут применяться вертолеты.

“Вертолет одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на событие и оказания неотложной помощи пострадавшим”, — пояснил Князев.

Еще одним важным направлением работы Нацполиции в 2019 году станет запуск на автодорогах страны и в больших городах системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Для этого в структуре Нацполиции будет создано подразделение, которое будет заниматься обработкой зафиксированной информации и привлечением правонарушителей к административной ответственности.

“До конца первого полугодия камеры уже заработают на дорогах страны”, — подытожил глава Нацполиции.

По материалам УНН
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