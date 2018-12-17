Соглашение о ЗСТ с Израилем подпишут после Нового года - Кубив

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Украина подпишет соглашение о свободной торговле с Израилем в первые месяцы 2019 года.
Об этом сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
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“Мы завершили переговоры по соглашению о свободной торговле с Израилем. Правительство одобрило текст соглашения о ЗСТ с Израилем. Я лично уполномочен подписать это соглашение. Юридическое подписание соглашения пройдет в первые месяцы 2019 года”, – сказал он.
Кубив заверил, что о подписании соглашения о ЗСТ уже договорились с Израилем.
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