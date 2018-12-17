Дерипаска готовится отдать контроль над компаниями "Русал" и EN+ - СМИ

Российский олигарх Олег Дерипаска готовится уступить контроль над “Русалом” и En+, переведя свою долю в компании En+ в слепой траст.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Reuters.

“Русал и En+ очень близки к сделке с OFAC (Управление Минфина США по контролю за иностранными активами). Они, вероятно, будут исключены из списка санкций SDN, в то время как собственность перейдет в слепой траст. Это компромисс для всех”, – сказал один из источников.

Также один из источников, знакомых с переговорами между командой Дерипаски и OFAC, сообщил, что о сделке может быть объявлено до конца этой недели.

По словам другого источника, сделка еще должна быть одобрена российскими политическими властями, прежде чем будет достигнуто окончательное соглашение.

Агентство отмечает, что слепой траст под управлением независимых администраторов обсуждается с лета. В этом случае приближение рождественских праздников может быть дополнительной причиной для OFAC объявить о сделке на этой неделе.

“Большинство людей будут бегать по магазинам, покупать подарки. Они могут надеяться, что заголовки в духе “президент США Дональд Трамп отменяет санкции против русских” останутся незамеченными большинством людей”, – предполагает другой источник.

Согласно данным на начало 2018 года, Дерипаска контролирует 67,6% En+, которая, в свою очередь, контролирует 48% “Русала”. В апреле в En+ заявили, что Дерипаска в принципе согласился снизить свою долю в компании до уровня ниже 50 процентов.

Неизвестно, кто будет в команде, которая будет управлять слепым трастом, в случае достижения окончательного соглашения, но нынешний председатель правления En+ Грег Баркер, как ожидается, будет одним из них.