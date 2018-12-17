Дерипаска готовится отдать контроль над компаниями "Русал" и EN+ - СМИ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Российский олигарх Олег Дерипаска готовится уступить контроль над “Русалом” и En+, переведя свою долю в компании En+ в слепой траст.
Об этом, ссылаясь на источники, пишет Reuters.
“Русал и En+ очень близки к сделке с OFAC (Управление Минфина США по контролю за иностранными активами). Они, вероятно, будут исключены из списка санкций SDN, в то время как собственность перейдет в слепой траст. Это компромисс для всех”, – сказал один из источников.
Также один из источников, знакомых с переговорами между командой Дерипаски и OFAC, сообщил, что о сделке может быть объявлено до конца этой недели.
По словам другого источника, сделка еще должна быть одобрена российскими политическими властями, прежде чем будет достигнуто окончательное соглашение.
Агентство отмечает, что слепой траст под управлением независимых администраторов обсуждается с лета. В этом случае приближение рождественских праздников может быть дополнительной причиной для OFAC объявить о сделке на этой неделе.
“Большинство людей будут бегать по магазинам, покупать подарки. Они могут надеяться, что заголовки в духе “президент США Дональд Трамп отменяет санкции против русских” останутся незамеченными большинством людей”, – предполагает другой источник.
Согласно данным на начало 2018 года, Дерипаска контролирует 67,6% En+, которая, в свою очередь, контролирует 48% “Русала”. В апреле в En+ заявили, что Дерипаска в принципе согласился снизить свою долю в компании до уровня ниже 50 процентов.
Неизвестно, кто будет в команде, которая будет управлять слепым трастом, в случае достижения окончательного соглашения, но нынешний председатель правления En+ Грег Баркер, как ожидается, будет одним из них.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В России запретили показывать на улицах курс валют8 ч. назад - 4026 23
В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадров7 ч. назад - 2081 13
Еврокомиссия приняла отчет о безвизе с требованием усилить борьбу с коррупцией в УкраинеВчера, 17:20 - 991 6
Из-за нехватки рук в "Борисполе" возможна задержка посылок на Новый год5 ч. назад - 408 5
Перепланировку квартир можно делать без разрешений - Минрегион7 ч. назад - 1898 4
В России запретили показывать на улицах курс валют8 ч. назад - 4026 23
"Спасайтесь бегством": легендарный экономист предрек крах фондовых рынков4 ч. назад - 2748
КрАЗ презентовал новую техникуВчера, 22:30 - 2690
В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадров7 ч. назад - 2081 13
Межбанковский валютный рынок Украины закрыли на 3 рабочих дняВчера, 16:30 - 2063
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваПозавчера, 12:10 - 1395 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1042
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1641
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1765
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3208 3