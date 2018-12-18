Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 76 0

Стало известно, сколько бюджет получил от легальной продажи алкоголя и табака

Стало известно, сколько бюджет получил от легальной продажи алкоголя и табака

За последние три года госбюджет Украины получил 2,8 миллиарда гривен от выдачи лицензий на розничную и оптовую продажу алкоголя и табака.

Об этом говорится в данных Opendatabot. Вместе с тем эксперты отмечают, что информацию о том, где продается лицензированный алкоголь, а где – нет, получить невозможно.

“Государственная фискальная служба публикует информацию об алкогольных лицензиях, но не указывает точки, в которых есть разрешение. Так, вы не можете быть уверенными в том, что купленный вами алкоголь безопасен. ГФС отказывается предоставлять места торговли, ссылаясь на то, что эта информация не предусмотрена Порядком введения лицензионного реестра”, – рассказал Алексей Иванкин, основатель платформы по работе с данными.

Рынок коньяка и бренди в Украине занимают “нелегалы”

Сама по себе лицензия на алкоголь дает следующие преимущества:

запрет продажи алкоголя несовершеннолетним;

легальную продажу алкоголя и разрешение на ввоз его на территорию Украины;

запрет на продажу на территории учебных заведений и больниц.

Оптовая лицензия стоит 500 тысяч гривен и выдается на 5 лет, розничная выдается на год и стоит 8 тысяч грн. Розничная лицензия выдается только на одну кассу.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина