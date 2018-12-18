Стало известно, сколько бюджет получил от легальной продажи алкоголя и табака

За последние три года госбюджет Украины получил 2,8 миллиарда гривен от выдачи лицензий на розничную и оптовую продажу алкоголя и табака.

Об этом говорится в данных Opendatabot. Вместе с тем эксперты отмечают, что информацию о том, где продается лицензированный алкоголь, а где – нет, получить невозможно.

“Государственная фискальная служба публикует информацию об алкогольных лицензиях, но не указывает точки, в которых есть разрешение. Так, вы не можете быть уверенными в том, что купленный вами алкоголь безопасен. ГФС отказывается предоставлять места торговли, ссылаясь на то, что эта информация не предусмотрена Порядком введения лицензионного реестра”, – рассказал Алексей Иванкин, основатель платформы по работе с данными.

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Сама по себе лицензия на алкоголь дает следующие преимущества:

запрет продажи алкоголя несовершеннолетним;

легальную продажу алкоголя и разрешение на ввоз его на территорию Украины;

запрет на продажу на территории учебных заведений и больниц.

Оптовая лицензия стоит 500 тысяч гривен и выдается на 5 лет, розничная выдается на год и стоит 8 тысяч грн. Розничная лицензия выдается только на одну кассу.