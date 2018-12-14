По новым правилам регистрация газобаллонного оборудования не обязательна

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В Украине внесли логичные изменения в постановление по государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
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“Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не будут предусматривать обязательный экспертный осмотр”, – говорится в сообщении.
Кроме того, осмотр не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением анкетных данных, места жительства владельца.
По словам начальника главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклия, теперь такие услуги после регистрации в электронной очереди будут проходить исключительно в приемной сервисного центра, без необходимости идти на экспертный осмотр.
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