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По новым правилам регистрация газобаллонного оборудования не обязательна

По новым правилам регистрация газобаллонного оборудования не обязательна

В Украине внесли логичные изменения в постановление по государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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“Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не будут предусматривать обязательный экспертный осмотр”, – говорится в сообщении.

Кроме того, осмотр не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением анкетных данных, места жительства владельца.

По словам начальника главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклия, теперь такие услуги после регистрации в электронной очереди будут проходить исключительно в приемной сервисного центра, без необходимости идти на экспертный осмотр.

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По материалам Finance.UA
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