По новым правилам регистрация газобаллонного оборудования не обязательна

В Украине внесли логичные изменения в постановление по государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Читайте также: В ноябре выпуск автотранспорта сократился на 50%

“Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не будут предусматривать обязательный экспертный осмотр”, – говорится в сообщении.

Кроме того, осмотр не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением анкетных данных, места жительства владельца.

По словам начальника главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклия, теперь такие услуги после регистрации в электронной очереди будут проходить исключительно в приемной сервисного центра, без необходимости идти на экспертный осмотр.

Кстати, если вы часто за рулем, экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на finance.ua.