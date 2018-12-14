Власти России обязали госкомпании отказаться от иностранного софта - росСМИ

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Первый зампред правительства и глава Минфина РФ Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую госкомпаниям разработать четкий план по переходу на отечественное программное обеспечение.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Факт подписания директивы подтвердил представитель первого вице-премьера Андрей Лавров.
В соответствии с новой директивой Силуанова, госкомпании спустя десять дней после ее получения должны будут созвать совет директоров, где госпредставители должны одобрить директиву.
После этого госкомпании в двухмесячный срок должны утвердить план перехода на российский софт — до 2021 года его доля должна превысить 50%.
Аналогичные задачи должны быть поставлены перед дочерними структурами. Не все госкомпаниии готовы уже сейчас перейти на отечественное программное обеспечение.
Источник «Ведомостей», близкий к «Аэрофлоту», указывает, что ускоренное импортозамещение грозит снизить конкурентоспособность авиакомпании и доходы. Это в свою очередь может отразиться на цене билетов.
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