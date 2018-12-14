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Ryanair в декабре планирует перевезти 400 тыс. пассажиров 2100 рейсами за один день

Ryanair в декабре планирует перевезти 400 тыс. пассажиров 2100 рейсами за один день

Авиакомпания Ryanair в субботу, 22 декабря, намерена перевезти на своих маршрутах 400 тыс. пассажиров, для чего будет выполнено около 2100 рейсов. Этот день станет самым напряженным для перевозчика в период зимних праздников.

Всего же за период с 11 декабря по 8 января лоукостер запланировал перевезти свыше 10 млн пассажиров.

Как пишет ЦТС, этот показатель должен будет превысить на 5% количество обслуженных авиакомпанией клиентов за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что в период рождественских перевозок Ryanair сделает паузу в работе более чем на сутки. Вечером 24 декабря, в канун Рождества, последний самолет приземлится в 17:55. После этого полеты авиакомпании возобновятся уже утром 26 декабря.

В авиакомпании проинформировали, что самыми востребованными на праздники являются направления в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Литву. Но наибольшее количество пассажиров будет перевезено на Канарские острова.

По материалам Центр транспортных стратегий
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