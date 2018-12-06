В Кабмине готовы ввести еще большие льготы на приобретение экологически чистых автомобилей

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В Кабинете министров готовы ввести еще большие льготы на приобретение экологически чистых автомобилей. В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №8159 и №8160, в которых изложена программа развития рынка электромобилей в Украине, а одним из стимулов роста выступает возврат подоходного налога.
Таким образом, в случае принятия документов государство будет возвращать покупателям электрокаров 18% от стоимости машины.
В общей сложности, после отмены акциза на четыре года и при утверждении новых льгот, электрокары скинут в цене 39,8%. Получится, что Hyundai Ioniq, который сейчас доступен по цене 746 тыс. грн, обойдется покупателю на 134 280 грн дешевле, а подержанный Nissan Leaf — на 50 тыс. грн.
Кроме того, в предложенной программе прописаны и преференции для производителей, которым разрешат 10 лет не платить налог на прибыль с продажи электрокаров, батарей и других составляющих. Отменят НДС на ввоз из-за границы комплектующих для электрокаров, а за импорт кузовов и кабин не надо будет платить акцизный сбор.
Если депутаты примут эти законопроекты, то к 2028 году каждый пятый автомобиль на дорогах страны будет электрический.
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