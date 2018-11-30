+ 2% к депозиту, платежи в бюджет: онлайн-банк для МСБ ТАС24 Бизнес обновил функционал

Во многих случаях онлайн-банки стопорятся уже на этапе регистрации, требуя посетить отделение для открытия основного или валютного счёта. На этом их «онлайн» заканчивается. ТАС24 Бизнес уверенно уходит в диджитал, предлагая классические банковские продукты в онлайне и создавая совершенно новые решения на рынке.

В ноябре ТАС24 Бизнес порадовал клиентов обновленной версией функционала. Предпринимателям предложили отправлять платежи со своего счёта на карты любого украинского банка. Обычно для осуществления такой операции нужно перевести средства на свою личную карту, а затем с неё сделать перевод, то есть совершить две операции и дважды заплатить комиссию. В ТАС24 Бизнес это одна простая операция и комиссия всего 0,25%. Кроме того те, кто хоть раз пытались сделать такой платёж, знают, что это некомфортная процедура, требующая введения полных реквизитов получателя. В ТАС24 Бизнес достаточно просто указать номер карты и подтвердить перевод. Что важно – такой простой, быстрый и экономный способ перевода доступен не только в веб-версии, но и в мобильном приложении 24/7.

Также ТАС24 Бизнес реализовал очень простой и комфортный способ проведения бюджетных платежей для ФЛП. Теперь эта процедура сведется к выбору нескольких параметров и ввода суммы. В клиент-банке реализован справочник бюджетных платежей, позволяющий просто выбрать из списка вид налога или сбора, код бюджетной классификации, населённый пункт и район города. После этого в платёж подтянутся все актуальные реквизиты, а в поле назначения – обязательные данные в нужном формате. Это минимизирует ошибки и не даст отправить платёж по устаревшим реквизитам. Из любого платежа также можно сделать шаблон, который максимально сократит время при следующей операции. Плюс ко всему, все бюджетные платежи в ТАС24 Бизнес абсолютно бесплатны.

Открыть депозит можно в любой удобный момент, не посещая отделений и не подписывая никаких документов. Управлять им можно также на 100% в онлайн. «До востребования» разработан специально для того, чтобы клиент мог заработать на остатках по счетам, получая проценты за каждый день пребывания средств в банке. Особенно этот формат удобен для уикенда. А при оформлении срочного депозита в гривне через мобильное приложение до конца года действует акция — +2% к действующей ставке.

Удобство – характерная черта ТАС24 Бизнес. Для работы не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение. Более того, для регистрации даже не нужен компьютер! ФЛП может зарегистрироваться и открыть счета со своего смартфона, используя мобильное приложение. На процедуру регистрации уйдет не более 60 секунд, а реквизиты счетов отображаются практически сразу. Счета открываются бесплатно и сразу в трёх валютах – гривне, долларе США и евро.

В банке действует единый тариф без скрытых комиссий и дополнительных условий. Никаких «звездочек» и уточнений «мелким текстом». По всей Украине действует один тариф на снятие наличных. А комиссия за платежи в послеоперационное время отсутствует – такого понятия в банкинге в принципе нет.

Напоследок, поделиться своим опытом работы с настоящим онлайн-банком может каждый клиент. Бессрочно действует акция «Приходи с друзьями». Если друг принимает приглашение, оба – приглашенный и пригласивший – получают 1 месяц бесплатного обслуживания. Достаточно отправить ссылку через мессенджер или показать QR-код. Самое приятное, что количество приглашений не ограничено – чем больше друзей присоединится, тем больше бесплатных месяцев обслуживания может получить клиент. 12 друзей – целый год бесплатно!