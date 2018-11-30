Дмитрий Варчук: чем Латвия привлекает инвесторов

За последние годы Латвия стала популярна среди иностранных инвесторов, в частности, из стран постсоветского пространства, как страна-трамплин для продвижения продукции на европейский рынок.

Пользуется спросом она и среди желающих сменить постоянное место жительства. Причин тому несколько.

Во-первых, были внесены изменения в латвийское законодательство, которые существенно упростили требования к процедуре регистрации компаний.

Во-вторых, появился специальный холдинговый режим и возможность получения вида на жительство в Латвии для владельцев латвийской компании.

В целом эти факторы способствовали ежегодному росту числа новых фирм, зарегистрировавшихся в Латвии нерезидентами, в том числе гражданами стран СНГ.

Преимущества открытия компании в Латвии

Возможность получения вида на жительство: процедура оформления занимает от двух недель до двух месяцев с возможностью получения ВНЖ сразу на пять лет при условии наличия компании.

Скорость регистрации компании и открытия счета: компанию можно зарегистрировать в течение 2 дней. Причем, регистрация компании возможна как удаленно, так и на месте.

Более того, большинство латвийских банков предлагают ускоренную процедуру открытия счета за 48 часов, и обслуживание счетов по тем же тарифам, как и для латвийских граждан.

Территориальное расположение: Латвия достаточно выгодно располагается на границе стран СНГ и Западной Европы. Граничит с такими странами как: Эстония, Россия, Беларусь и Литва. Омывается Балтийским морем, что дает возможность выходить к Скандинавским странам.

Русскоязычное население, что является значительным преимуществом как для жизни, так и для развития бизнеса.

0% ставка НДС применяется при сделках купли-продажи товаров и оказании услуг между латвийской компанией и компаниями из другой страны Европейского Союза.

Выплата дивидендов в пользу юридических лиц не облагается налогом.

Особенности налогообложения в Латвии

Налог на прибыль: латвийские компании платят 15% налог на прибыль от доходов, полученных в календарном году, в период с 1 января по 31 декабря. На подготовку и подачу финансового отчета после окончания финансового года отводится не более 4 месяцев, т.е. не позднее 30 апреля.

Оставшаяся прибыль, может быть использована на нужды предприятия, либо распределена в пользу участников (акционеров) латвийской компании в виде дивидендов.

Налог на добавленную стоимость ( НДС ): ставка 21%. При этом, если сумма облагаемых сделок превышает 10 000 LVL в год, регистрация в качестве НДС -плательщика обязательна. Декларацию необходимо подавать до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Зарплатные налоги: в случае, если латвийская компания желает принять на работу члена правления, либо сотрудника, в том числе иностранного, следующие налоговые ставки применяются к его зарплате:

- социальные взносы, удержанные с зарплаты работника – 10.5 %;

- подоходный налог с населения, удержанный с зарплаты работника – 23 %;

- социальные взносы, уплаченные работодателем – 23.59%.

Важно помнить, что в соответствии с законодательством Латвии, в случае, если оборот латвийской компании за месяц превысил или скоро превысит 1800 евро, необходимо нанять на работу, на минимальную заработную плату – 380 евро как минимум одного сотрудника, или самого члена правления. Требований по обязательному трудоустройству местных граждан в Латвии нет.

Статус микропредприятия: вне зависимости от размера основного капитала компании, а также резиденции ее участников или членов правления, юридические лица в Латвии имеют право запросить особый статус микропредприятия. В соответствии с этим особым режимом, латвийские компании оплачивают:

- 12 % налог с оборота (при условии, что оборот компании за последние 12 месяцев не превысил 7000 евро), либо

- 15 % налог с оборота (при условии, что оборот компании за последние 12 месяцев не превысил 100 000 евро).

Особенности юридических форм латвийских компаний

В Латвии существует несколько форм компаний, в том числе: Общество с ограниченной ответственностью (SIA); индивидуальный коммерсант (IK); акционерное общество (AS).

Одной из самых популярных форм компаний в Латвии является Общество с ограниченной ответственностью (ООО/SIA). Такие компании имеют особые привилегии при формировании основного капитала, направленные на поддержку нового бизнеса. Латвийская SIA может быть двух форм:

Малокапитальная SIA, с основным капиталом от 1-2799 евро. Такая SIA не требует внесения основного капитала на временный счет компании в банке при регистрации компании. Со временем, основной капитал малокапитальной ООО должен возрасти до 2800 евро или более. Малокапитальная SIA имеет право иметь в качестве учредителей только физических лиц.

SIA с полным капиталом, т.е. 2800 евро или более, должны открыть временный счет в банке в Латвии перед регистрацией компании, и внести туда основной капитал, который может быть использован на нужды компании после ее регистрации в коммерческом регистре.

Преимущества данной формы компании – учредители не несут ответственность личным имуществом по долгам компании, а их ответственность ограничена имуществом и активами компании.

Законодательство Латвии не вводит требования по количеству или резиденции учредителей и членов правления. Учредители Латвийской компании вкладывают свои средства в основной капитал компании и получают дивиденды в соответствии с количеством долей капитала, которым они владеют.

Процедура открытия компании в Латвии, рассмотрим пошагово:

Как регистрируется компания в Латвии?

Существует два способа регистрации компании в Латвии: удаленно и с приездом в страну. Срок открытия компании удаленно немного дольше за счёт необходимости переслать подписанные документы от вас в Латвию и перевести их на латышский язык. В случае приезда, стандартный срок регистрации компании – 3 дня (ускоренный – 2 дня) и требует личного присутствия только у латвийского нотариуса.

Какие этапы регистрации латвийской SIA ?

- проверка и подтверждение названия компании;

- подготовка и заполнение необходимых документов;

- заверение подписей всех учредителей и членов правления на регистрационных документах в присутствии нотариуса (в том числе иностранного нотариуса);

- в случае удаленной регистрации, пересылка подписанных документов в Ригу и их перевод;

- оплата обязательных пошлин и сборов, подача документов в коммерческий регистр Латвии;

- регистрация латвийской компании;

- отправка документов курьером вам, либо их передача в Риге;

- при необходимости, открытие расчетного счета в банке.

Что требуется для регистрации компании в Латвии?

- название фирмы;

- данные учредителя фирмы (скан-копия паспорта, адрес места жительства);

- данные будущего члена правления, физического лица, если это не то же лицо, что и учредитель фирмы;

- размер основного капитала фирмы, количество долей и их номинальная стоимость;

- величина основного капитала;

- вид деятельности компании.

Ознакомившись со всеми вышеуказанными процедурами, считаем важным разобраться: какая информация и документы необходимы для открытия банковского счета в банке Латвии:

Полная информация о клиенте: включает в себя данные от названия компании до страны регистрации, с указанием регистрационного номера, юрадреса, и связана ли компания с США .

Информация о представителе компании включает в себя не только ФИО, должность и место жительства. Обязательно необходимо указать, является ли представитель политически значимым лицом, связан ли он с США.

Информация о деятельности компании: по данному пункту необходимо детально расписать: чем занимается компания, основное направление деятельности, указать не менее 3-х основных партнеров по входящим платежам, запланированный оборот в месяц по счету, количество исходящих и входящих платежей в евро, суммы максимальных поступлений и снятий наличных средств в месяц.

Информация об истинном выгодополучателе: по данному пункту указывается: от ФИО до всех видов доходов. В том числе, обязательно обозначить, является ли представитель политически значимым лицом, связан ли он с США .

Информация о расчетном и карточном счете: кроме стандартных – валюта расчета и валюта кассы, есть 2 обязательных пункта, которые включают в себя:

- есть ли у вас партнёры в Латвии, если да, укажите их и поясните связь

- детально расскажите про свой бизнес, ответив на ряд вопросов, например: Где находите клиентов? Какие услуги или товар вы им предоставляете? Как происходит доставка товара или услуга? Если деятельность связана с недвижимостью, подробно опишите, как бизнес работает. Являетесь ли вы агентством? Инвестируете ли вы в недвижимость? Если да, то где получаете спонсирование? Управляете ли инвестиционным управляющим?

Вся вышеизложенная информация не является шаблонной. Она основана на успешном опыте взаимодействия и сотрудничества с Латвией, а именно реальных клиентов, которые с нашей помощью вышли на рынки Европы.

Дмитрий Варчук, основатель KVADRA INVEST