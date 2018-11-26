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Суд отменил решение о повышении антидемпинговых пошлин на удобрения из России

Суд отменил решение о повышении антидемпинговых пошлин на удобрения из России

Аграрии заявили, что введение запретительных пошлин и эмбарго на импорт российских азотных удобрений нанесет непропорционально большие убытки украинской экономике, чем российской.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета.

27 ноября 2018 года шестой апелляционный административный суд закрыл производство и признал недействительным решение судьи Аблова Е.В. по увеличению антидемпинговых пошлин на Карбамид и КАС происхождением из РФ, которое было принято по требованию ОАО “Азот”, ОАО “Концерн Стирол” и ОАО “Северодонецкое объединение Азот”, входящих в группу компаний Ostсhem Дмитрия Фирташа.

“Частично удовлетворив их требования, Аблов по своему усмотрению и без проведения соответствующих судебных экспертиз установил, что для определения себестоимости товара и антидемпинговой маржи необходимо принимать расчет не цены на газ в Украине, а в Германии”, – сообщает ВАС.

Комментируя данное решение, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов заявил: “Мы с самого начала говорили о том, что введение запретительных пошлин и эмбарго на импорт российских азотных удобрений не только незаконно, но и бессмысленно, потому что нанесет непропорционально большие убытки украинской экономике, чем российской”.

“Так и вышло, нашим химическим предприятиям мы не помогли, они продолжают простаивать, а место россиян на украинском рынке занимают поставщики из других стран. При этом национальный потребитель – украинские аграрии страдают от крайне высоких цен – сейчас цены на удобрения в Украине одни из самых высоких в мире и превышают цены на них у конкурирующих с нами россиян на 20-50%”, – утверждает Соколов.

По материалам Економічна Правда
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