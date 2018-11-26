Киевсовет расторг договор аренды земли с застройщиком на Андреевском спуске

Киевский городской совет расторг договор аренды земли с частным предприятием «Маркон», которое является застройщиком на Андреевском спуске 14-16.

Такое решение поддержали 99 депутатов Киевсовета.

Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания сообщил, что земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение соответствующего договора аренды. По словам Кличко, застройщик недоплатил городу почти миллион гривен.

«Застройщик не слышал ни общественность, ни власти города о том, как должна выглядеть застройка в историческом центре столицы», – добавил он.

Ранее городской глава Киева Виталий Кличко призвал застройщика остановить строительство на Андреевском спуске 14-16 до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью. Однако, несмотря на это, строительство не прекратилось.

Речь идет о 0,19 га в пределах государственного историко-культурного заповедника «Древний Киев», памятник градостроительства «Замковая гора – Андреевский спуск». На этой территории застройщик возводит 9-этажный отель высотой около 30 метров, хотя максимально допустимая высотность сооружений на этом участке – 12 метров.

Жители Киева неоднократно устраивали акции против строительства и отмечали, что оно приведет к оползням, повреждению музеев.