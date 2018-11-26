По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,369 млн и 38,822 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (61 и 25). Максимальный курс продажи доллара 28,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,44-28,45 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму более 68,191 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4700 – 1 000
28,4700 – 100 000
28,4500 – 10 000
28,4500 – 10 000
28,4000 – 40 000
28,4000 – 37 000
28,4000 – 25 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3500 – 1 000
28,4000 – 5 000
28,4000 – 1 000
28,4000 – 2 500
28,4000 – 300
28,4100 – 15 000
28,4100 – 500
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4436 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3754 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.