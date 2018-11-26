По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,369 млн и 38,822 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (61 и 25). Максимальный курс продажи доллара 28,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,44-28,45 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму более 68,191 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,4700 – 1 000

28,4700 – 100 000

28,4500 – 10 000

28,4500 – 10 000

28,4000 – 40 000

28,4000 – 37 000

28,4000 – 25 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,3500 – 1 000

28,4000 – 5 000

28,4000 – 1 000

28,4000 – 2 500

28,4000 – 300

28,4100 – 15 000

28,4100 – 500





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4436 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3754 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.