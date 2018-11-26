Китай планирует построить глубоководную базу, управляемую искусственным интеллектом

Китайские ученые готовятся создать базу на дне Южно-Китайского моря на глубине от 6000 до 11000 метров.

Базу для исследования глубин Мирового океана будут обслуживать роботы, а управлять ею – искусственный интеллект, пишет Futurism со ссылкой на китайские СМИ.

Местом для реализации нового проекта станет Манильский желоб, глубина которого в разных местах составляет 6-11 тыс. метров. Этот желоб тянется по дну моря от Тайваня до Филиппин. Поначалу в реализацию проекта вложат 1,1 млрд юаней (около $160 млн.).

Эта база может быть “первой колонией искусственного интеллекта на Земле”, – подчеркивают ученые из Академии наук Китая. По мнению исследователей, среди прочего придется разработать новые материалы, способные выдерживать огромное давление воды на больших глубинах.

Ожидается, что база под названием “Аид” получит стыковочные платформы, аналогичные таковым на космических станциях. Роботизированные подводные лодки будут отправляться с этих станций для проведения исследовательских миссий, изучения новых районов и сбора данных о морских формах жизни. Они также смогут собирать образцы минералов, которые база сможет анализировать автономно.