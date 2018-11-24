Практическая конференция «Карточный бизнес и технологии 2018»

Сегодня происходят тектонические изменения рынка розничных платежей в Украине. Буквально за последние 2 года стали доступны сервисы оплаты GooglePay и ApplePay, в ноябре 2018г Национальный Банк Украины благословил выход на рынок платежного гиганта China UnionPay, активно развиваются цифровые кошельки, мобильные деньги, технологии токенизации и оплат по QR кодам.
Бурный рост финтех индустрии, с одной стороны, усиливает конкуренцию за счет появления большого количества небанковских игроков, предоставляющих финансовые сервисы, а с другой стороны – открывает новые возможности и зоны развития.
Влияние технологий на перспективы развития карточного, транзакционного бизнеса и платежной индустрии в целом 14 декабря 2018 обсудят эксперты и участники практической конференции Карточный бизнес и технологии 2018, организатором которой традиционно выступает компания BankOnline
В рамках одного дня на одной площадке будут подняты следующие ключевые темы:
1. потребительские настроения 2018 – 2019гг, что хочет пользователь;
2. развитие продуктового ряда и управление доходностью;
3. оплата городского транспорта картами банков – где мы сейчас;
4. новые методы аутентификации пользователей и их безопасность;
5. цифровые prepaid-карты для смартфонов;
6. миграция карточек в mobile;
7. какие правила игры готовит регулятор и платежные системы;
8. построение правильной программы лояльности, как воспитать своего клиента;
9. вхождение новых платежных систем на рынок Украины, чего следует ожидать.
Среди экспертов конференции – Вице-президент, руководитель бизнеса Private Banking & Individual Banking Expobank CZ a.s. (Прага, Республика Чехия www.expobank.cz) – Алексей Александров, Заместитель Председателя Правления Ощадбанка – Антон Тютюн, руководитель розницы ПУМБ – Дмитрий Полищук, Генеральный менеджер и партнер Adecco (Украина) – Анастасия Шевченко, партнер компании Deloiite Украина – Владимир Юмашев, представители платежных систем и НБУ.
Конференцию стоит посетить: специалистам профильных подразделений карточного бизнеса, е-commerce, платёжных систем, развития продуктов, маркетинга и продаж банков, компаний, предоставляющих услуги процессинга и разработки и реализации платежных инструментов и сервисов.
Завершится мероприятие грандиозной Новогодней вечеринкой с розыгрышем призов и вручением памятных подарков.
Узнать больше о конференции и зарегистрироваться можно на сайте.
Организаторы: компания BankOnline, финансовый портал Finance.ua
Место проведения: Киев, ул. Маршала Конева, 6