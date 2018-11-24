Межбанк: доллар к 28,27 подняли риски военного положения и расширение гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 20,69 коп., на торгах вторника понизился на 16,37 коп., оказавшись на уровне 28,2690 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 16,39 коп., составил 28,26 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 28 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,12/28,15 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,24/28,26, а спустя 3 минуты доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,23/28,25 UAH/USD. Причиной столь быстрой «заморозки» роста курса СКВ стало появление на рынке «казенного» «Укргазбанка», одномоментно продавшего до $10,0 млн. Судя по всему, регулятор был «занят» другими делами, уполномочив своего «вассала» на долларовую интервенцию.

Эффективность «вмешательства» «Укргазбанка» оказалась высокой – до 11.15 котировки безналичного «американца» не покидали отметку 28,23/28,25 UAH/USD.

Меж тем, как и накануне, у роста курса доллара на межбанке было несколько причин: введение военного положения в приграничных областях страны, сохранение напряженности в отношениях с Россией, грозящих эскалацией в полноценный вооруженный конфликт, а также расширенная гривневая ликвидность, исключающая продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды. Расширение гривневого ресурса подтверждается снижением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.

«Укргазбанк» около 11.30 прекратил «заливать» доллары в межбанк, одномоментно вызвав рост курса СКВ до 28,27/28,29 UAH/USD. В это время на межбанке произошла «смена караула» – там появился НБУ, проведя долларовую интервенцию с платформы Matching по 29,00 UAH/USD. «Зеленые быки» стали менее агрессивными, а курс доллара консолидировался на уровне 28,275/28,285 UAH/USD.

Очевидно, регулятор поскупился, продав минимум СКВ. Это подтверждается отскоком курса «американца» по состоянию на полдень до 28,28/28,30 UAH/USD. Положение спустя полчаса вернулся спасать «Укргазбанк», проведя повторную интервенцию, после которой доллар понизился до 28,28/28,29, а спустя 30 минут, на 13.30 Киева, «американец» растянул спред до 28,27/28,30 UAH/USD.

В дальнейшем из-за прекращения интервенций в условиях опустевшего рынка доллар немного вырос в цене, составив около 14.30 28,28/28,31 UAH/USD.

В районе этой отметки, на уровне 28,28/28,31 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 28 ноября.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2690 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,275 / 28,305

евро – 31,936 / 31,959

российский рубль – 0,4195 / 0,4202

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1282 / 1,1283

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