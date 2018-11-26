Для левого берега столицы строят мощную электросеть стоимостью 164 млн грн

ДТЭК Киевские электросети реализует новый масштабный проект строительства транзитной линии «ТЭЦ-5 – Славутич-1» и «ТЭЦ-5 – Славутич-2» общей стоимостью 164 миллиона гривен. Новая высоковольтная сеть длиной 4,5 км пройдет через Днепр и будет смонтирована на опорах португальского производства.

Об этом сообщили на официальном сайте ДТЭК.

Читайте также: С января украинцы будут платить за электричество по двум договорам

“Новая мощная электросеть будет питать новостройки на Осокорках и поможет разгрузить значительную часть подстанций на левом берегу. Вместо двух электроэнергию будут передавать четыре высоковольтные воздушные линии”, – рассказали в холдинге.

Сейчас идет первый этап проекта – установка новых современных металлических опор производства. Такой тип конструкций в Киеве устанавливается впервые, хотя в странах ЕС ее активно используют для строительства высоковольтных линий электропередач. В отличие от бетонных, они компактнее у основания и просты в обслуживании.

“Положительный эффект от реализации проекта получит весь левый берег. Также откроются возможности для реализации новых инфраструктурных и бизнес-проектов”, – подчеркнул Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Киевские электросети.