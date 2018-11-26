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Для левого берега столицы строят мощную электросеть стоимостью 164 млн грн

Для левого берега столицы строят мощную электросеть стоимостью 164 млн грн

ДТЭК Киевские электросети реализует новый масштабный проект строительства транзитной линии «ТЭЦ-5 – Славутич-1» и «ТЭЦ-5 – Славутич-2» общей стоимостью 164 миллиона гривен. Новая высоковольтная сеть длиной 4,5 км пройдет через Днепр и будет смонтирована на опорах португальского производства.

Об этом сообщили на официальном сайте ДТЭК.

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“Новая мощная электросеть будет питать новостройки на Осокорках и поможет разгрузить значительную часть подстанций на левом берегу. Вместо двух электроэнергию будут передавать четыре высоковольтные воздушные линии”, – рассказали в холдинге.

Сейчас идет первый этап проекта – установка новых современных металлических опор производства. Такой тип конструкций в Киеве устанавливается впервые, хотя в странах ЕС ее активно используют для строительства высоковольтных линий электропередач. В отличие от бетонных, они компактнее у основания и просты в обслуживании.

“Положительный эффект от реализации проекта получит весь левый берег. Также откроются возможности для реализации новых инфраструктурных и бизнес-проектов”, – подчеркнул Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Киевские электросети.

По материалам Вечірній Київ
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