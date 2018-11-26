Южная и Северная Кореи проведут совместную инспекцию железных дорог.

Представители Южной и Северной Кореи договорились провести 18-дневную инспекцию двух железных дорог на западе и востоке КНДР для их модернизации, а также для соединения трансграничных железнодорожных линий между странами.

Об этом сообщает Yonhap.

“В среду Южная и Северная Кореи договорились провести 18-дневную инспекцию двух железных дорог на западе и востоке КНДР для их модернизации и соединения трансграничной железнодорожной линии”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что чиновники из обеих стран начнут инспекцию 1200 километров железных дорог уже в эту пятницу.

Как сообщает Yonhap, этот пункт является частью договоренностей межкорейского саммита, который состоялся в апреле этого года.