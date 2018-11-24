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ВТБ ошибочно выдал одной из беднейших стран 12 миллиардов долларов кредита

ВТБ ошибочно выдал одной из беднейших стран 12 миллиардов долларов кредита

Во вторник российский центробанк сообщил, что ВТБ выдал Центральноафриканской республике 12 млрд долларов кредита. Об этом пишет Рейтер.

ВТБ назвал данные ЦБ “операционной ошибкой”, заявив об отсутствии подобного кредита.

Сведения о кредите значатся в квартальном финансовом отчете ВТБ, опубликованном ЦБР. Доклад включает в себя таблицу, в которой перечислены финансовые требования ВТБ по отношению к десятку стран по состоянию на 1 октября текущего года.

Напротив ЦАР в таблице указана сумма 801.933.814.000 рублей (11,99 млрд долларов), что более чем в шесть раз превышает годовой ВВП страны.

В ответ на запрос Рейтер ВТБ сообщил, что такого кредита не существует.

“У банка ВТБ нет exposure такого объема на ЦАР. Скорее всего, речь идет об операционной ошибке Системы при кодировании стран”, – сообщила пресс-служба ВТБ.

Банк не сообщил, кто виноват в ошибке и как такая огромная сумма могла появиться в отчете незамеченной.

По материалам Економічна Правда
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