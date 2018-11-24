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В Ивано-Франковской области СБУ разоблачила хищения зерновых на 15 млн гривен

В Ивано-Франковской области СБУ разоблачила хищения зерновых на 15 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищения зерновых должностными лицами одного из государственных хлебозаготовительных предприятий Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что в соответствии с документацией на предприятии должно храниться более 2 тыс. тонн зерновых и более тысячи тонн муки, которые принадлежат ПАО “Аграрный Фонд”.

Однако в наличии в хранилищах находилось лишь 35,5 тонн зерна и 15 тонн муки. Часть продукции входила в госрезерв страны и ее нехватка могла создать угрозу дефицита зерновых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

По предварительной информации, государственные зерновые и мука были противоправно реализованы руководством предприятия частным структурам. Сумма убытков, нанесенных государству из-за незаконных растрат, составляет 15 млн гривен.

Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в офисах предприятия финансово-хозяйственную документацию, в том числе материалы по движению зерна, которые подтверждают противоправную деятельность. Также в квартирах фигурантов дела изъяты регистрационные документы и печати госучреждения, которые якобы считались утраченными.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и привлечения к ответственности других лиц, которые причастны к незаконным действиям.

По материалам РБК-Украина
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