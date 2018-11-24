Падение цен на нефть существенно повлияет на тарифы в Украине

Падение цен на нефть на мировых рынках заставит Кабинет министров Украины пересмотреть тарифы в Украине, так как стоимость нефти косвенно связана с ценой трубопроводного газа. Ввиду удешевления нефти тарифы в Украине могут снизиться.

Об этом сообщает издание Минпром со ссылкой на мониторинг мировых рынков и рейтинговые агентства.

«Если нефтяные цены сползут еще ниже или даже останутся на нынешнем уровне, уже в следующем году кому-то в Киеве придется пересмотреть планы повышения», – отмечают в издании.

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Отмечается, что такой шаг может привести к сокращению доходной части бюджета, поскольку поступления в казну от населения снизятся. Так, в смете на следующий год указано, что на рентных платежах государство должно заработать 9 млрд гривен (315 млн долларов). Часть этой суммы очевидно придется перекрывать за счет роста некоторых налогов или новых заимствований.