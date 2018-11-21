Система распознавания лиц в Китае оштрафовала лицо с рекламы за нарушение ПДД

Система распознавания лиц, установленная в китайском городе Нинбо, прислала бизнесвумен Дун Минчжу штраф за переход дороги в неположенном месте. Ее портрет был размещен на автобусе, проехавшем мимо камеры.

В ряде китайских городов, включая Нинбо, система распознавания лиц следит за соблюдением правил дорожного движения. Искусственный интеллект фотографирует нарушителя, находит его в базе и отправляет штраф.

Журналистам удалось заметить ошибку системы благодаря тому, что она выводит данные о правонарушителе на экран, установленный под камерой.

Обычно данные о нарушителях автоматически попадают в базу местной налоговой службы, а граждане получают только уведомление о необходимости оплатить штраф.