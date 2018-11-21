Автоматизированная логистическая система будет экономить UPS до $200 млн в год

Каждую зиму, если в Денвере (Колорадо, США) начинает бушевать метель, сотни тысяч посылок застревают в пути и не могут быть доставлены в срок из-за аварий на дорогах и снежных завалов. Решить эту проблему, хотя бы частично, вознамерилась почтовая компания UPS.

Для этого ее специалисты разработали автоматизированную платформу Network Planning Tools (NPT), использующую искусственный интеллект для анализа логистических возможностей.

Как сообщается, основанная на машинном обучении система позволяет отслеживать активность отделений UPS и находить те, что смогут принять незапланированный объем посылок, который перенаправят из-за плохой погоды в другом регионе. Вплоть до сентября этого года сотрудникам компании приходилось менять маршруты доставки вручную, учитывая даты отгрузки, загруженность отделений, их пропускную способность, способы перевозки (поезда, самолеты, грузовики или все сразу), сроки и адреса доставки, а также часы работы пилотов и водителей.

Но теперь у работников есть доступ к единой облачной платформе NPT, которая предоставляет доступ ко всем графикам и планам, позволяет создавать симуляции и просчитывать оптимальные маршруты.

Перед рождественскими каникулами и, соответственно, огромным потоком доставки, UPS решила проверить ИИ-систему на примере Иллинойса, где компания каждый год сталкивается с логистическим кризисом. Отмечается, что NPT справилась с распределением посылок за несколько минут, в то время как у людей на это ушла бы минимум неделя. В службе доставки подсчитали, что такая эффективность позволит экономить от $100 до $200 млн в год.

В случае же предполагаемого коллапса в Денвере, прогнозируется, что сотрудники UPS, скажем, из Портленда смогут зайти в систему, посмотреть, сколько массачуссеттских посылок там застряло в прошлый раз, и отправить часть из них через Чикаго, а часть — через Мидоулендс (Нью-Джерси), при этом исключив из маршрута сортировочный центр в Гринсборо (Северная Каролина), поскольку там недостаточно места для всех большегрузов, следующих на Северо-Восток. И тогда все удастся доставить вовремя.

Еще одна полезная функция NPT — составление маршрутов таким образом, чтобы использовать минимальное количество транспортных средств. Система оптимизирует все так, чтобы водители фур не возвращались обратно без грузов.

«ИИ делает логистические процессы более гибкими и динамичными, — отметил Крис Каплис, глава Центра транспорта и логистики Массачусетского технологического института. — На мой взгляд, системами наподобие NPT рано или поздно придется обзавестись всем компаниям, занимающимся перевозкой грузов».

Напоследок отметим, что пока NPT позволяет сотрудникам UPS составлять и собственные планы, игнорируя советы алгоритмов. ИИ, однако, всегда спрашивает, почему они проигнорировали его вариант и предпочли собственный. Собирая эти данные, самообучающаяся система постепенно будет совершенствовать свою работу.