Словакия дает Украине гуманитарную помощь еще на €125 тысяч

Президент Словакии Андрей Киска сообщил, что его страна передаст сегодня гуманитарную помощь Украине на сумму €125 тыс.

Об этом он заявил на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

“В течение последних пяти лет Словакия очень помогает Украине. И сегодня мы также передадим еще одну гуманитарную помощь в размере 125 тыс. евро”, – сказал Киска.

Он подчеркнул, что между Украиной и Словакией нет нерешенных вопросов, объемы взаимной торговли растут – “это миллиарды евро”, а 90% газа поступает в Украину из Словакии.

Киска также подчеркнул, что вопрос открытия Ужгородского аэропорта в нашей стране становится приоритетным, поскольку сообщение Киев-Ужгород и Словакия является очень важным.