День финансов, 23 ноября: главные цифры бюджета, планы по курсу, новый продукт от monobank

Пятница, 23 ноября. Не бюджетом единым.

Госбюджет на 2019. Главная новость дня — около шести утра принят бюджет Украины на 2019 год. Документ во втором чтении в целом поддержали 240 нардепов. Среди основных бюджетных планов: доходы в сумме 1 026,1 млрд гривен, 10 тысяч гривен уже с 1 января 2019 года для военных, 167,5 млрд гривен для выплат пенсий, 20 млрд гривен для субсидий, 95,7 млрд гривен на здравохранение, 127 млрд гривен на образование, 55 млрд гривен на развитие дорожной инфраструктуры. Более подробно можно почитать тут.

Что ждут от курса. Утвержденный Радой бюджет Украины на 2019 год предусматривает курс гривны к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл. Напомним, госбюджет-2018 предполагал среднегодовой курс гривны на уровне 29,3 грн/долл. и курс в конце года на уровне 30,1 грн/долл.

Другие важные события дня: ✍️

Льготный режим для электрокаров. Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года. Льготный режим — это отсутствие уплаты НДС и акциза.

№8487 и №8488. Порошенко подписал два принятых Верховной Радой закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Отмена нормы о трех посылках. Депутаты приняли закон о снижении порога безналоговых пересылок со €150 до €100 для одного получателя-физлица. Норма о трех посылках отменена.

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