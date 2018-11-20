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FinRetail: monobank показал металлическую карту для VIP-клиентов (презентация)

monobank готовит карту для вип-клиентов — iron card.

Об этом на FinRetail 2018 заявил сооснователь банка Олег Гороховский.

По его словам, карта предназначена для крупных вкладчиков. И хотя она из металла, у нее работает NFC чип. Для этого пришлось совмещать пластик и металл внутри карты.

Как рассказал Гороховский finance.ua, стоимость карты – 4 тыс. гривен, но VIP-клиентам выдают ее бесплатно.

«Это не просто железная карта. Мы сделали специальную „мильную“ карту, которая позволит копить мили. Каждая тысяча гривен трат будет приносить 20 миль кешбека», — рассказывает Гороховский.

На специальный счет будут начисляться мили без ограничений, когда накопится достаточно миль, чтобы купить билет, мили будут списываться со счета. Чтобы получить карту, нужно разместить депозит на 400 тысяч гривен. Они размещаются под стандартные ставки monobank. Можно разместить 20 тысяч долларов или евро.

С помощью данной карты в monobank хотят привлекать VIP-клиентов к депозитам, потому как дальнейший рост monobank сдерживает лишь недостаток ресурсов для кредитования.

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По материалам Минфин.com.ua
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