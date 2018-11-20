Сразу два облэнерго оштрафовали за злоупотребления монополией

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета оштрафовала энергопоставляющие компании Полтаваоблэнерго и Запорожьеоблэнерго на 30,1 млн грн и 14,9 млн грн соответственно за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, доказано, что Полтаваоблэнерго создавала препятствия доступа поставщикам электрической энергии по нерегулируемому тарифу, а именно компаниям ТЭК Элком, Энерджи 365, Энергосервис плюс, Енерсвит, Агро – НВ и ДТЭК Трейдинг на рынок поставки электрической энергии.

Предприятие требовало от поставщиков электроэнергии по нерегулируемому тарифу документы, которые не предусмотрены действующим законодательством, медлило с получением почтовых сообщений с заявлениями по заключению договоров о передаче электроэнергии местными электрическими сетями. Таким образом промышленные потребители в Полтавской области были ограничены в выборе поставщика электроэнергии.

В то же время, Комиссия установила, что Запорожьеоблэнерго не согласовало сообщение на заявленный объем покупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии поставщику электрической энергии по нерегулируемому тарифу.

Вследствие этого поставщик не смог провести закупки электроэнергии и поставлять ее своему потребителю. Таким образом он фактически был устранен с рынка, а его потребитель, как это предусмотрено действующим законодательством, автоматически перешел к потреблению электроэнергии от облэнерго.

“Такими действиями Запорожьеоблэнерго не только устранило с рынка своего конкурента, но и лишило одного из крупнейших потребителей электроэнергии Украины (Запорожсталь) права на свободный выбор поставщика электроэнергии, как это предусмотрено действующим законодательством. В то же время такое нарушение Запорожьеоблэнерго было совершено не впервые”, – подчеркивается в сообщении.