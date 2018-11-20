Рост рынка электромобилей приведет к дефициту кобальта в 2020 году

Развитие рынка электромобилей приведет к дефициту кобальта — основного компонента литий-ионных батарей для автомобилей — уже к 2020 году.

Об этом говорится в отчете Joint Research Centre.

По прогнозам аналитиков, с 2017 по 2030 годы число беспилотных автомобилей вырастет с 3 до 130 млн штук. Столь резкий рост рынка спровоцирует дефицит кобальта к 2020 году и острую нехватку металла к 2025 году.

Ситуация осложняется еще и тем, что большая часть кобальта добывается в Демократической республике Конго. От решений властей страны, по сути, зависит будущее рынка электромобилей, пишет Bloomberg. Недавно правительство подняло налог на добычу металла — в результате его цена выросла в два раза.

Вероятный дефицит кобальта ставит под угрозу планы многих европейских стран, которые планируют к 2030-2040 годам полностью отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в пользу электромобилей. В их числе Испания, Англия, Франция, Германия, Дания и Норвегия.

Сейчас автопроизводители ищут возможность создавать литий-ионные батареи без использования кобальта. Однако пока все подобные проекты находятся на стадии разработки, отмечает агентство.