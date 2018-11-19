В США создали прототип самолета, который летает без каких-либо движущихся частей (видео)

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали самолет, способный летать без каких-либо движущихся механических частей.

Необычный аппарат поднимается в воздух с использованием электроаэродинамического движителя, в котором используется пара электродов, чтобы толкать ионы и создавать ионный ветер.

Это явление известно с 1960-х годов. Компания Apple даже подумывала о том, чтобы использовать его для охлаждения своих ноутбуков еще в 2012 году, но это первый раз, когда подобное явление использовали для движения самолета.

Строго говоря, этот “самолет” – это модель весом всего 2,45 килограмма. Масштабирование его до размеров коммерческих самолетов даст ему множество преимуществ в сферах безопасности, шума, технического обслуживания и экологии по сравнению с традиционными самолетами, но при этом возникают огромные проблемы. Дело в том, что подобному аппарату потребуется батарея на 40 000 вольт. Это создает огромные проблемы с весом.

Исследователи полагают, что вместо того, чтобы использовать ионные двигатели для управления пассажирским самолетом, технология может использоваться для управления беспилотными летательными аппаратами.

Первый демонстрационный полет продлился всего 12 секунд. За это время самолет преодолел 55 метров и потратил 900 ватт электричества.