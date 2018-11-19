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NASA назвало даты тестовых полетов кораблей Boeing и SpaceX

NASA назвало даты тестовых полетов кораблей Boeing и SpaceX

Следующее поколение американских космических аппаратов начнут испытывать уже в январе 2019 года.

7 января состоится первый полет аппарата Crew Dragon без экипажа, сообщает NASA.

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Изначально первые полеты кораблей были назначены на конец 2016 года и начало 2017, но из-за различных проблем при разработке сроки неоднократно переносились.

По данным на 20 ноября, беспилотный тестовый полет SpaceX Demo-1 запланирован на 7 января 2019 года, время предполагаемого запуска пока не известно. Первый пилотируемый полет Crew Dragon запланирован на июнь 2019 года.

После летных испытаний обе компании будут проводить испытания на эвакуацию из космических аппаратов, чтобы продемонстрировать возможность выхода из аппарата. Испытательные полеты для каждой компании будут проходить до того, как аппараты будут сертифицированы NASA для миссий по смене экипажей МКС.

Кроме того, агентство также опубликовало расписание тестовых полетов кораблей CTS-100 Starliner, разработанных концерном Boeing. Полет этих кораблей без экипажа состоится в марте 2019 года, а пилотируемый запуск – в ноябре того же года.

По материалам НВ
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