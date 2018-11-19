Коррупционный скандал в Nissan: глава совета директоров компании уволен

Руководство японского автоконцерна Nissan уволило председателя и одного из членов совета директоров, которые фигурируют в громком коррупционном скандале.

Как сообщает японский телеканал NHK, соответствующее решение в отношении Карлоса Гона и Грега Келли было принято 22 ноября на заседании правления, пишет Сегодня.

В ближайшее время должен быть назначен временный председатель совета директоров, которым, скорее всего, будет станет генеральный директор компании Хирото Саикава.

Напомним, что японские правоохранительные органы арестовали главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона 19 ноября по обвинению в нарушении местного финансового законодательства.

Как утверждают в полиции, Гон уклонялся от налогов, искажая информацию о собственных выплатах. В период с 2011 по 2015 год он занизил информацию о своих выплатах почти на 5 млрд иен (около 44,4 млн долларов по текущему курсу). В Nissan вменяемые директору концерна нарушения уже признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях.

Позже стало известно, что в 2010 году он создал венчурную компанию в Нидерландах, через которую покупал элитное жилье за границей – в частности, в Рио-де-Жанейро и Бейруте, – которым безвозмездно пользовался Гон.