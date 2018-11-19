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Нацбанк планирует создать площадку для коммуникации с финтех-компаниями

Нацбанк планирует создать площадку для коммуникации с финтех-компаниями

В Национальном банке Украины в будущем планируют создать площадку для коммуникации с финтех-компаниями, чтобы понять объемы и потребности этого рынка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

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«В будущих планах Национального банка – создать площадку для коммуникации с финтех-компаниями, чтобы понять объемы и потребности этого рынка, в частности, относительно нормативных и правовых аспектов его регулирования», – говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что диджитализация финансовых услуг является эффективным способом повышения финансовой инклюзии в Украине, что является одной из стратегических целей регулятора.

«Сегодня финтех-компании предлагают потребителям широкий спектр решений – от платежей и анализа финансовых данных до услуг по кредитованию и краудфандингу. Именно поэтому Национальный банк уделяет значительное внимание перспективам развития финансового и банковского секторов с точки зрения инновационных и диджитал-решений и внимательно следит за тенденциями развития финтех-отрасли. Мы исследуем опыт других центральных банков (например, Банка Литвы) и изучаем украинский сегмент этого рынка», – сказал директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Александр Яблунивский.

Он также добавил, что Национальный банк работает над имплементацией норм Директивы ЕС PSD2 к украинскому законодательству в платежной сфере, поскольку это позволит повысить инновационность и конкуренцию на платежном рынке, а также усилить защиту прав потребителей платежных услуг.

По материалам УКРИНФОРМ
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