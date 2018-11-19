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Доходы от растаможки авто на еврономерах внесли в спецфонд, - Маркарова

Доходы от растаможки авто на еврономерах внесли в спецфонд, - Маркарова

Доходы государственного бюджета в результате растаможки авто на еврономерах не повлияют на выплату пенсий в 2019 году.

Об этом заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова после заседания бюджетного комитета 21 ноября.

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«Как я уже сказала, трансферт Пенсионного фонда в полной мере учтен без законопроекта о легализации (авто на еврономерах, — ред.). Законопроект о легализации запланирован в государственном бюджете по спецфонду как дополнительное поступление. Если будут доходы, будут дополнительные расходы на Пенсионный фонд. Но пенсии в полном объеме будут профинансированы благодаря тому трансферту, который заложен еще до первого чтения», — сказала Маркарова.

По материалам Hubs
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