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Украинским банкам пригрозили санкциями за работу с Ираном

Украинским банкам пригрозили санкциями за работу с Ираном

Украинским банкам предписали держаться подальше от своих коллег из Ирана и от денежных проводок, на которые распространяются санкции США.

Директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза разослал по банковской системе телеграмму №25-0007/60387 с предостережениями и с инструкциями Госказначейства Соединенных Штатов по части американских санкций, которые были 5 ноября возобновлены в отношении исламской республики.

Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 700 физических и юридических лиц, а также воздушных судов. Под них попали энергетический сектор, судостроительная и судоходная отрасли, а также банковская система. В частности, 50 иранских банков, их иностранных и местных дочерних компаний.

Нашим банкирам нужно перешерстить не только свои платежи на предмет «иранского следа», но и проверить все клиентские проводки. Чтобы они и близко не стояли с санкционными списками Штатов. И если финансисты хоть что-то упустят, то легко могут попасть под американские санкции. Как известно, янки безжалостно расправляются не только со своими врагами, но и с теми, кто им помогает. В их понимании, это не только боеголовки, но и любой доллар, отправленный в запретную зону.

Украинским банкам нужно быть с этим поосторожней — об этом собственно и написал нацбанковский финмониторинг.

В свое время ходили упорные слухи о том, как некоторые наши банки грешили денежными перечисления в пользу подсанкционной Северной Кореи — не по политическим мотивам, а чтобы побольше заработать на отщепенцах. И, говорят, что были жестко наказаны не только штрафами, но и запретами на работу с американскими банками (не могут напрямую гонять доллар). Потому любые предупреждения по новым санкциям точно не будут лишними для наших финансистов.

По материалам УБР
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