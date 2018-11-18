День финансов: возвращение Wizz Air, главная задача Смолия, призыв Порошенко

Среда, 21 ноября. Коломойский о дефолте, Порошенко о ЕСВ, Смолий о главной задаче.

Коломойский с рассуждениями. Дефолт еще никогда никому не навредил, так Коломойский прокомментировал сотрудничество Украины с МВФ. “А чем дефолт плох? Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: “500 млрд не вернем”, и все, до свидания. Его (греческий сценарий – ред.) нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств”, – рассуждает Коломойский.

Порошенко с призывом. Президент Украины Петр Порошенко призвал к компромиссу о расширении базы налогообложения ЕСВ. Говорит, это шаг, который мы должны со всей ответственностью поддержать. Бизнесу необходимо пойти навстречу, потому что «мы не можем говорить о том, что в стране все хорошо, когда пенсии растут меньше всего».

Смолий с задачей. Глава Нацбанка назвал основную задачу для НБУ на следующий год. С его слов, в случае успеха потребители будут чувствовать себя увереннее при принятии финансовых решений, активнее осуществлять финансовые операции и оживлять экономические отношения внутри страны.

Варади (гендир Wizz Air) с планами. Венгерский лоукост Wizz Air планирует возобновить работу украинской дочки “Визз Эйр Украина” в 2019 году. Кроме того, Компания планирует инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Нардепы с разблокировкой. Рада разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили. После отклонения постановлений об отмене результатов голосования спикер парламента Андрей Парубий может подписать закон с налоговыми изменениями.

Как следствие, в среду общественная организация “АвтоЕвроСила” решила прекратить первый этап борьбы и перейти к подготовке к следующей акции. “После “провального” голосования в ВР акция в предыдущем формате больше не актуальна, поэтому приняли решение прекратить первый этап борьбы и перейти к подготовке к следующей акции “Требуем вето президента!” – говорится в сообщении организации.

OLX с новым гендиректором. Сервис OLX в Украине назначил на позицию CEO Екатерину Онищенко, которая ранее была директором по маркетингу. Онищенко присоединилась к команде OLX региона “Украина и Центральная Азия” в 2013 году в качестве директора по маркетингу. С апреля 2018 года отвечала, в том числе, и за развитие бизнес-вертикалей площадки, где основной фокус направлен на продвижение категорий “Недвижимость” и “Работа”.