Чиновников аэропорта Борисполь оштрафовали за откаты на закупках

Суд утвердил сделки подозреваемых должностных лиц аэропорта Борисполь с прокурором и назначил двум обвиняемым по 25,5 тысячи гривен штрафа.

Об этом со ссылкой на приговор Бориспольского горрайонного суда сообщает в среду, 21 ноября, Судебный репортер.

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В частности, указано, что перед судом предстали руководитель службы закупок аэропорта Борисполь и начальник отдела материально-технического обеспечения и складского учета службы закупок аэропорта Борисполь.

Согласно материалам дела, в 2018 году за заключение договоров с победителями тендеров и перечисление средств обвиняемые получали неправомерную выгоду в размере 10-15% от цены договоров, которую должны были передавать руководству аэропорта Борисполь за подписание документов по ускорению процедуры оплаты.

Чиновники были задержаны 29 августа.

“В суде они дали показания, признали вину и раскаялись, просили утвердить заключенные с прокурором сделки”, – говорится в сообщении.

В приговоре приводится список компаний, от которых получались взятки в 2018 году на оплату договоров. Всего получено неправомерной выгоды более 252 тыс. грн.