Государство может не профинансировать запланированные расходы на 13,4 млрд грн из-за невозвращенных Пенсионным фондом ссуд — Минфин

Если Пенсионный фонд не вернет займы, которые ему предоставил государственный бюджет на покрытие дефицита, то государство может не профинансировать около 13,4 миллиарда гривен расходов, запланированных на 2018 год.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Юрий Джигирь.

«Если мы даем взаймы эти средства и не возвращаем их в 2018 году, какие-то из запланированных расходов должны, соответственно, сократиться. Фактически, это не просто рассрочка предоставленной ссуды, это изменение бюджетных приоритетов, замаскированное непрозрачным образом», — сообщил Джигирь.

Он отметил, что соответствующее постановление, которое позволило Пенсионному фонду не возвращать ссуды с Единого казначейского счета до конца 2018 года, не было согласовано Министерством финансов.

«За 10 месяцев 2018 года ПФ получил с ЕКС 70,2 млрд грн, из которых по состоянию на 1 ноября погашено было 56,8 млрд грн, то есть около 80%. Остаток непогашенной ссуды составляет 13,4 млрд грн», — отметил Джигирь.

По его словам, сумма задолженности Пенсионного фонда перед государственным бюджетом аналогична годовому бюджету Национальной гвардии Украины или двум годовым бюджетам на культуру, поэтому призвал Пенсионный фонд погасить эти займы.

Отмечается, что решение дать разрешение Пенсионному фонду не возвращать долги приняли из-за необходимости избежать возникновения задолженности по выплате пенсий.

В частности, причиной такого решения стало то, что собственных поступлений Пенсионного фонда вместе с бюджетными дотациями пока не хватает для того, чтобы полностью и своевременно выплачивать пенсии. Недостачу компенсируют за счет бюджетных займов, выплату по которым перенесли на следующий год.

В то же время отметим, что сами бюджетные займы не были предусмотрены законом о бюджете на 2018 год. Вероятнее всего, они финансируются за счет сокращения государственных расходов по другим направлениям или перевыполнения государственных поступлений от налогов и пошлин.