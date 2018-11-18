Межбанк: доллар к 27,77 подняли покупки импортеров по превентивно поднятой экспортерами цене

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, символически укрепившийся во вторник относительно доллара на 0,09 коп., на торгах среды незначительно понизился на 1,10 коп., оказавшись на уровне 27,77 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 1,03 коп., составил 27,77 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,73/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,77/27,80 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 11.00 Киева, когда, восходящий тренд пары доллар-гривна сменился ситуативной стабильностью, позволившей «американцу» сузить спред своих цен до 27,78/27,79, одновременно дав старт коррекции, которая спустя 13 минут понизила курс доллара до 27,78/27,79 UAH/USD. Выросшая динамика отката уронила цену «американца» по состоянию на 11.35 до 27,75/27,76 UAH/USD, заставив регулятор появиться на межбанке , выкупая долларовую ликвидность с платформы Matching по 27,76 UAH/USD.

Это на время остановило коррекцию курса СКВ и даже приподняло ее курс около полудня до 27,75/27,76 UAH/USD.

«Анатомия» случившейся смены настроения на межбанке хорошо знакома с более ранних сессий. Как известно, к среде заметно растет приток экспортной выручки, половину которой надо обязательно продать на межбанке. Экспортеры, получив «на руки» СКВ, решили перед обязательными ее продажами превентивно повысить курс мелколотовыми бидами на открытии сессии. Это им удалось.

К 11.00, убедившись, что курс прекратил рост, достигнув максимума, стартовали продажи, оказавшиеся настолько интенсивными, что вынудили вмешаться в ход торгов регулятора. Заметим, что в начале продаж цена СКВ снижалась очень медленно – на офера экспортеров находились покупатели, у которых появилась для этого гривна. Рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 45 585,9 млн грн к отметке 51 718,5 грн это подтвердил. Интенсивность сделок во время приподнявшейся цены СКВ обеспечила рост средневзвешенного курса доллара в эту среду.

Необходимо заметить, что динамика процесса катализировалась канунами дня благодарения в США, из-за которого ближайшая сессия межбанка по доллару будет проходить в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра». Поэтому, опасаясь пятничного более заметного подорожания доллара из-за падения притока экспортной выручки (22-го в США выходной), импортеры охотно покупали доллар 21-го.

Меж тем около 13.00 регулятор покинул рынок, где возобновилась коррекция американца, снова упавшего к 27,75/27,76 UAH/USD. С 14.35 на опустевшем рынке доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на цифре 27,73/27,75 UAH/USD.

Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,77 UAH/USD.

курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,740 / 27,760

евро – 31,573 / 31,590

российский рубль – 0,4202 / 0,4209

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1405 / 1,1406

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