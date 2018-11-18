Boeing показал сборку крупнейшего в мире двухмоторного лайнера (видео)

Авиастроительный концерн Boeing показал финальный этап сборки самого большого в мире двухмоторного пассажирского лайнера — 777X. На видео нос и хвост самолета соединяют с крыльями.

Разработка 777X ведется с начала 2010-х годов. Длина лайнера составит от 69,8 или 76,7 м в зависимости от модели, а размах крыла — 71,8 м. Самолет сможет за один рейс перевозить от 349 до 414 пассажиров. Это намного меньше, чем в самом большом самолете в мире — Airbus A380, вместимость которого составляет 853 пассажира в одноклассовой конфигурации.

Финальный этап сборки 777X прошел на заводе Boeing в городе Эверетт, штат Вашингтон. Испытания самолета начнутся до конца года, а первый полет лайнер совершит летом 2019 года.