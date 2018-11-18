Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 92 0

Boeing показал сборку крупнейшего в мире двухмоторного лайнера (видео)

Boeing показал сборку крупнейшего в мире двухмоторного лайнера (видео)

Авиастроительный концерн Boeing показал финальный этап сборки самого большого в мире двухмоторного пассажирского лайнера — 777X. На видео нос и хвост самолета соединяют с крыльями.

Разработка 777X ведется с начала 2010-х годов. Длина лайнера составит от 69,8 или 76,7 м в зависимости от модели, а размах крыла — 71,8 м. Самолет сможет за один рейс перевозить от 349 до 414 пассажиров. Это намного меньше, чем в самом большом самолете в мире — Airbus A380, вместимость которого составляет 853 пассажира в одноклассовой конфигурации.

Финальный этап сборки 777X прошел на заводе Boeing в городе Эверетт, штат Вашингтон. Испытания самолета начнутся до конца года, а первый полет лайнер совершит летом 2019 года.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина