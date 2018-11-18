По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,835 млн и 48,428 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 44). Максимальный курс продажи доллара 28,02 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,93-27,94 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму более 97,263 млн грн. Заявки распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,0100 – 1 000
27,9500 – 3 000
27,9500 – 10 000
27,9500 – 4 000
27,9500 – 8 888
27,9400 – 2 000
27,9200 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9000 – 1 800
27,9300 – 10 000
27,9300 – 6 000
27,9400 – 20 000
27,9400 – 15 000
27,9400 – 30 000
27,9400 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9532 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9115 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.