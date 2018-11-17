День финансов, 20 ноября: советы перед «черной пятницей», планы Ryanair, доработанный проект госбюджета

Вторник, 20 ноября. Советы о том, каким образом сэкономить, куда полететь и как проверить подлинность денег.

Готовимся к «черной пятнице». 23 ноября начнутся распродажи. Журналисты finance.ua делятся советами, которые помогут сделать «черную пятницу» светлым праздником для вашего кошелька. Как и на чем можно сэкономить читайте в материале.

Кстати, не беда, если вы готовы воспользоваться максимальным количеством распродаж в «черную пятницу», но боитесь, что на все не хватит средств. В таких ситуация на помощь приходят – нет, не Чип и Дейл, а кредитные карты! Finance.ua как раз создал для читателей удобный сервис для сравнения и выбора. Пользуйтесь.

Планы Ryanair. Компания собралась увеличить пассажиропоток в/из Украины до 1 млн человек. А через три-пять лет и вовсе до 5 миллионов. Кроме того, в планах лоукостера инвестировать в Украину $1,5 млрд и увеличить флот в Украине до 15 самолетов.

Кстати, не Киевом единым. Ryanair намерена запустить рейсы из Одессы, Херсона и Харькова. Также коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайен уточнил, что рассматривается возможность увеличения количества рейсов из аэропорта Львов.

Проект госбюджета: что готовят. Доходы по проекту госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда – 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда – 97,6 млрд гривен.

Кстати, в проект заложены 500 млн грн на оплату труда почтальонов, доставляющих пенсии, впервые за десятилетие.

Также повышение цен на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии в 2019 году принесет государственному бюджету 9 млрд гривен.

Осторожно, поддельные банкноты. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 500 гривен, долларовые банкноты номиналом $100, 50 и 200 евро, 5 тыс. российских рублей. В случае сомнений в подлинности денежных знаков Нацбанк советует обращаться в банки для проведения исследований. После проверки вам вернут денежные знаки, признанные настоящими и платежными. Подделки изымаются без возмещения их стоимости.

Кстати, злоумышленники любят не только подделывать банкноты, но и похищать деньги прямо из банков. Вмешиваются в работу банковских систем и компьютерных сетей. Киберполиция разоблачила банду таких банковских мошенников: 400 преступлений в 11 регионах. Задержанным грозит до восьми лет заключения.